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Новый MacBook Pro с дисплеем на 16 дюймов выйдет в 2021 году

В первой половине 2021 года компания Apple выпустит ноутбук MacBook Pro c 16-дюймовым дисплеем. О новых разработках технологического гиганта рассказал аналитик Мин-чи Куо.
Новый MacBook Pro с дисплеем на 16 дюймов выйдет в 2021 году

Обновленный MacBook Pro, по мнению специалиста, выйдет в абсолютно новом дизайне и мониторе на миниатюрных светодиодах. Также запланирован выход и 13-дюймовой версии ноутбука с 32 Гб "оперативы".

Аналогичные дисплеи Apple будет использовать и для других проектов. Например, его получит 31,6-дюймовый монитор с разрешением 6K, а далее такие экраны установят на очередные модификации iPad с диагональю на 10 и 12 дюймов. Их премьера состоится в 2020-2021 годах. Также американская фирма собирается покупать 5G-модемы у партнеров из Huawei. Ныне такие устройства можно встретить в смартфонах Mate X.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:46

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