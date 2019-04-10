Новый MacBook Pro с дисплеем на 16 дюймов выйдет в 2021 году





Обновленный MacBook Pro, по мнению специалиста, выйдет в абсолютно новом дизайне и мониторе на миниатюрных светодиодах. Также запланирован выход и 13-дюймовой версии ноутбука с 32 Гб "оперативы".Аналогичные дисплеи Apple будет использовать и для других проектов. Например, его получит 31,6-дюймовый монитор с разрешением 6K, а далее такие экраны установят на очередные модификации iPad с диагональю на 10 и 12 дюймов. Их премьера состоится в 2020-2021 годах. Также американская фирма собирается покупать 5G-модемы у партнеров из Huawei. Ныне такие устройства можно встретить в смартфонах Mate X.