АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

«Ради Аршавина разводиться не собираюсь»: Новая «возлюбленная» футболиста оказалась замужем

Российскому футболисту Андрею Аршавину успели приписать роман с некой Евгенией, выложившей в свой Instagram совместное фото с футболистом. Девушка уже успела заявить о том, что замужем и ради спортсмена разводиться не собирается.
«Ради Аршавина разводиться не собираюсь»: Новая «возлюбленная» футболиста оказалась замужем

Совсем недавно СМИ начали рассказывать о новой девушке футболиста Андрея Аршавина. Такие заявления делались на основании совместного фото со спортсменом девушки Евгении, разместившей этот снимок на своей странице в Instagram. Поклонники футболиста сразу начали внимательно изучать профиль «новой возлюбленной» звезды. Узнать им удалось немного, но они установили, что потенциальная «девушка» ведет светский образ жизни и тоже имеет детей.

Сама Евгения, которой уже успели приписать роман с Андреем Аршавиным, узнала об этом в тот момент, когда ей начали писать знакомые. Девушка сразу связалась с представителями СМИ и дала им свой комментарий. Она заявила, что не состоит ни в каких отношениях с футболистом. Совместный снимок был сделан в одном из заведений Санкт-Петербурга, где Евгения и ее подруга проводили время. Они увидели в помещении футболиста и просто сделали с ним фото.

«Возлюбленная» спортсмена отмечает, что она замужем и воспитывает ребенка, поэтому разводиться «даже ради Аршавина» не собирается. Девушка отметила, что российским СМИ стоит более внимательно относится к публикуемой ими информации.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Двенадцатилетняя внучка актрисы Веры
Полярное сияние Юпитера влияет на
Volkswagen тестирует новую спортивную
Алла Пугачева держит в тайне все детали
Опубликован первый тизер кроссовера
Титановый RED Hydrogen One вышел на
Евгений Петросян продолжает оплачивать
Хэтчбек и универсал Cupra Leon получат
Новый MacBook Pro с дисплеем на 16
«Ради Аршавина разводиться не
Эксперты рассказали о способах
Влад Кадони флиртует с бывшей девушкой
Эксперты: Для чего необходима
Элла Суханова побывала за кулисами
"Чувствую себя невероятно": Виктория
Ученые назвали часто диагностируемые
IKEA и Sonos выпустили лампу и
Suzuki выпустит внедорожник Jimny на
В России подорожали некоторые модели
Renault готов к анонсу доступный
В Великобритании создадут ведомство для
В России может появиться электронный
Озвучены имена приглашённых на
Саша Савельева опубликовала первое фото
СМИ: Константин Богомолов познакомил
Роман Гриценко о драке с девушкой:
Виктория Романец обратилась к слившей
Зрители Дома-2 поставили под сомнение
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Ученые из России и США исследуют
Просмотреть все новости