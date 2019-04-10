«Ради Аршавина разводиться не собираюсь»: Новая «возлюбленная» футболиста оказалась замужем





Совсем недавно СМИ начали рассказывать о новой девушке футболиста Андрея Аршавина. Такие заявления делались на основании совместного фото со спортсменом девушки Евгении, разместившей этот снимок на своей странице в Instagram. Поклонники футболиста сразу начали внимательно изучать профиль «новой возлюбленной» звезды. Узнать им удалось немного, но они установили, что потенциальная «девушка» ведет светский образ жизни и тоже имеет детей.Сама Евгения, которой уже успели приписать роман с Андреем Аршавиным, узнала об этом в тот момент, когда ей начали писать знакомые. Девушка сразу связалась с представителями СМИ и дала им свой комментарий. Она заявила, что не состоит ни в каких отношениях с футболистом. Совместный снимок был сделан в одном из заведений Санкт-Петербурга, где Евгения и ее подруга проводили время. Они увидели в помещении футболиста и просто сделали с ним фото.«Возлюбленная» спортсмена отмечает, что она замужем и воспитывает ребенка, поэтому разводиться «даже ради Аршавина» не собирается. Девушка отметила, что российским СМИ стоит более внимательно относится к публикуемой ими информации.