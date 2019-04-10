Влад Кадони флиртует с бывшей девушкой Евгения Ромашова Юлией Щегловой
Бывшая девушка Евгения Ромашева Юлия Щеглова не скрывает, что осталась на проекте "Дом-2" ради новых отношений, однако за ней закрепилась плохая репутация, от которой избавиться непросто. Тем не менее, в Сети появилось видео, где Влад Кадони флиртует с участницей реалити.
На кадрах Влад Кадони подходит к Юлии Щегловой и начинает с ней флиртовать и по-детски заигрывать. Возможно, телеведущий решил проверить, насколько участница телестройки готова к новым отношениям в стенах Периметра. Тем не менее, многим такое поведение показалось несколько странным.
Фанаты предположили, что Владу Кадони просто могла понравиться Юлия Щеглова, несмотря на то, что после расставания с Евгением Ромашовым молодой человек плохо о ней отзывался.
На кадрах Влад Кадони подходит к Юлии Щегловой и начинает с ней флиртовать и по-детски заигрывать. Возможно, телеведущий решил проверить, насколько участница телестройки готова к новым отношениям в стенах Периметра. Тем не менее, многим такое поведение показалось несколько странным.
Фанаты предположили, что Владу Кадони просто могла понравиться Юлия Щеглова, несмотря на то, что после расставания с Евгением Ромашовым молодой человек плохо о ней отзывался.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:01