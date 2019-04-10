АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Влад Кадони флиртует с бывшей девушкой Евгения Ромашова Юлией Щегловой

Бывшая девушка Евгения Ромашева Юлия Щеглова не скрывает, что осталась на проекте "Дом-2" ради новых отношений, однако за ней закрепилась плохая репутация, от которой избавиться непросто. Тем не менее, в Сети появилось видео, где Влад Кадони флиртует с участницей реалити.
Влад Кадони флиртует с бывшей девушкой Евгения Ромашова Юлией Щегловой

На кадрах Влад Кадони подходит к Юлии Щегловой и начинает с ней флиртовать и по-детски заигрывать. Возможно, телеведущий решил проверить, насколько участница телестройки готова к новым отношениям в стенах Периметра. Тем не менее, многим такое поведение показалось несколько странным.

Фанаты предположили, что Владу Кадони просто могла понравиться Юлия Щеглова, несмотря на то, что после расставания с Евгением Ромашовым молодой человек плохо о ней отзывался.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Кадони флиртует с бывшей девушкой
Эксперты: Для чего необходима
Элла Суханова побывала за кулисами
"Чувствую себя невероятно": Виктория
Ученые назвали часто диагностируемые
IKEA и Sonos выпустили лампу и
Suzuki выпустит внедорожник Jimny на
В России подорожали некоторые модели
Renault готов к анонсу доступный
В Великобритании создадут ведомство для
В России может появиться электронный
Озвучены имена приглашённых на
Саша Савельева опубликовала первое фото
СМИ: Константин Богомолов познакомил
Роман Гриценко о драке с девушкой:
Виктория Романец обратилась к слившей
Зрители Дома-2 поставили под сомнение
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Ученые из России и США исследуют
Младшая дочь Эдгара Запашного хочет
Поклонники вновь раскритиковали
В Великобритании гомеопатия попала в
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии
Концерт Михаила Жванецкого в
Эксперт рассказал о реакции американцев
Виктор Добронравов показал семейный
Поклонники заподозрили Розу Сябитову в
Умерла сноха поэта Сергея Есенина Алина
Ученые создали ночное небо времен жизни
Американка прожила 99 лет с редкой
Просмотреть все новости