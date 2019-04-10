Элла Суханова побывала за кулисами театра в компании Игоря Верника

На своей странице в Instagram Элла Суханова поспешила опубликовать совместный снимок с Игорем Верником, а также поделиться своей радостью по поводу экскурсии. Экс-участница "Дома-2" подметила, что ей не только понравился спектакль, но еще и удалось пообщаться с выдающимся человеком.Поклонники в свою очередь порадовались за Эллу Суханову, а также поинтересовались, как продвигаются поиски работы Игорем Трегубенко в Москве. Некоторым даже показалось, что Вернику понравилась звезда реалити, ведь он обратил внимание на ее красоту и эффектную внешность.