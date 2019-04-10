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"Чувствую себя невероятно": Виктория Боня похвалилась результатом четырех дней голодовки

Виктория Боня рассказала в Instagram о процессе своего похудения. С приходом весны телеведущая решила очистить организм и изменить имидж, нарастив длинные локоны.
"Чувствую себя невероятно": Виктория Боня похвалилась результатом четырех дней голодовки

Сегодня Виктория Боня призналась, что четыре дня голодала, питаясь только оливковым маслом и лимонным соком. Звезда "Дома-2" также отметила, что проходить подобные детокс-процедуры нужно только под наблюдением специалиста, иначе можно сильно навредить организму. Тем не менее, программа помогла, по словам Бони, не только избавиться от пары лишних килограммов, но и нормализовать работу организма.

Всего спустя четыре дня Виктория Боня почувствовала прилив сил и бодрость, а ее вес остановился на показателе в 51 килограмм. Теперь звезда не только хорошо выглядит, вызывая восторг у поклонников, но и отлично себя чувствует. Стоит отметить, что телеведущая постоянно занимается спортом, она раньше прибегала к сыроедению, однако вернулась к обычному режиму питания.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30

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