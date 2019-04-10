"Чувствую себя невероятно": Виктория Боня похвалилась результатом четырех дней голодовки

Сегодня Виктория Боня призналась, что четыре дня голодала, питаясь только оливковым маслом и лимонным соком. Звезда "Дома-2" также отметила, что проходить подобные детокс-процедуры нужно только под наблюдением специалиста, иначе можно сильно навредить организму. Тем не менее, программа помогла, по словам Бони, не только избавиться от пары лишних килограммов, но и нормализовать работу организма.Всего спустя четыре дня Виктория Боня почувствовала прилив сил и бодрость, а ее вес остановился на показателе в 51 килограмм. Теперь звезда не только хорошо выглядит, вызывая восторг у поклонников, но и отлично себя чувствует. Стоит отметить, что телеведущая постоянно занимается спортом, она раньше прибегала к сыроедению, однако вернулась к обычному режиму питания.