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СМИ: Константин Богомолов познакомил Ксению Собчак с дочерью Анной

В СМИ появилась информация, что Константин Богомолов мог познакомить свою дочь Анну с Ксенией Собчак. Сейчас режиссер находится в Берлине, куда повез наследницу на каникулы, оттуда же публикует снимки и скандальная телеведущая.
СМИ: Константин Богомолов познакомил Ксению Собчак с дочерью Анной

Как пишет издание "7Дней.Ру", Константин Богомолов много времени проводит с дочерью от первого брака с Дарьей Мороз. Несмотря на расставание, актриса часто дает дочь режиссеру, ведь он - образцовый отец. На этот раз родитель повез девочку в Берлин, чтобы показать ей столицу Германии на каникулах.

Так как Ксения Собчак также говорила, что недавно оказалась в немецкой столице, многие предположили, что Константин Богомолов уже познакомил с телеведущей и дочь Анну. Судя по снимкам, наследнице режиссера очень нравится путешествие, о чем говорят ее снимки в Instagram на странице отца.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:29

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