Роман Гриценко о драке с девушкой: "Теперь у нас всё сложно"
Роман Гриценко прокомментировал произошедшую недавно ссору между ним и его новой возлюбленной Евгенией Шестаковой. Как отметил экс-участник реалити-шоу "Дом-2", сейчас у них с возлюбленной сложные отношения, ведь у обоих непростой характер.
Не так давно Роман Гриценко познакомил Евгению Шестакову со своими родителями и семьей, чего раньше не делал никогда. Фанаты тут же обрадовались, что экс-проектант наконец-то обрел счастье. Тем не менее, как выяснилось, молодым людям непросто находить общий язык, а недавно они даже подрались и девушка ударила возлюбленного в глаз.
Позже Евгения Шестакова попросила поклонников не спрашивать у нее ничего о Романе Гриценко, а сам экс-проектант прокомментировал ситуацию словами, что у них сейчас сложные отношения.
После ссоры Роман Гриценко также пожаловался поклонникам, что ему придется идти с синяком делать фото для нового паспорта. Многие выразили надежду, что молодым людям все же удастся найти общий язык, несмотря на разногласия.
Не так давно Роман Гриценко познакомил Евгению Шестакову со своими родителями и семьей, чего раньше не делал никогда. Фанаты тут же обрадовались, что экс-проектант наконец-то обрел счастье. Тем не менее, как выяснилось, молодым людям непросто находить общий язык, а недавно они даже подрались и девушка ударила возлюбленного в глаз.
Позже Евгения Шестакова попросила поклонников не спрашивать у нее ничего о Романе Гриценко, а сам экс-проектант прокомментировал ситуацию словами, что у них сейчас сложные отношения.
«Единственное, что я могу сказать, что у нас сложные характеры. Мы притираемся, ссоримся, миримся. Оба зажигаемся, как спички. У нас всё сложно, но пока никак комментировать это не могу и не хочу», - сказал Гриценко.
После ссоры Роман Гриценко также пожаловался поклонникам, что ему придется идти с синяком делать фото для нового паспорта. Многие выразили надежду, что молодым людям все же удастся найти общий язык, несмотря на разногласия.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:28