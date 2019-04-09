Роман Гриценко о драке с девушкой: "Теперь у нас всё сложно"

«Единственное, что я могу сказать, что у нас сложные характеры. Мы притираемся, ссоримся, миримся. Оба зажигаемся, как спички. У нас всё сложно, но пока никак комментировать это не могу и не хочу», - сказал Гриценко.

Не так давно Роман Гриценко познакомил Евгению Шестакову со своими родителями и семьей, чего раньше не делал никогда. Фанаты тут же обрадовались, что экс-проектант наконец-то обрел счастье. Тем не менее, как выяснилось, молодым людям непросто находить общий язык, а недавно они даже подрались и девушка ударила возлюбленного в глаз.Позже Евгения Шестакова попросила поклонников не спрашивать у нее ничего о Романе Гриценко, а сам экс-проектант прокомментировал ситуацию словами, что у них сейчас сложные отношения.После ссоры Роман Гриценко также пожаловался поклонникам, что ему придется идти с синяком делать фото для нового паспорта. Многие выразили надежду, что молодым людям все же удастся найти общий язык, несмотря на разногласия.