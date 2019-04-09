Виктория Романец обратилась к слившей ее "кровавое" видео бывшей подруге

О поведении Виктории Романец уже успела высказаться бывшая избранница ее возлюбленного Евгения Феофилактова. Девушка подметила, что теперь боится отпускать сына Даниэля к отцу Антону Гусеву. Мальчик и так видится с отцом раз в четыре месяца и даже не ночует в его доме.Теперь же Виктория Романец решила сама объяснить произошедшую ссору. По словам бывшей проектантки, все было не так, как выставила в видео ее бывшая подруга. Муж снял ее, чтобы потом утром показать, насколько нелепо выглядела девушка в порыве гнева. Романец сильно задело такое продолжение конфликта, о чем она поспешила рассказать тогда еще подруге, чтобы найти поддержку.Видимо, подруга сохранила "кровавое" видео с голой Романец, впоследствии опубликовав его в Сети. Бывшая участница подметила, что ее можно либо любить, либо ненавидеть, но ничего плохого ей завистники сделать в жизни не смогут. Тех, кто переживает о состоянии Романец, девушка призвала успокоиться, ведь на самом деле события, записанные на видео, произошли 2,5 года назад, а с подругой она давно не общается.