АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Зрители Дома-2 поставили под сомнение возраст Натальи Шароновой

Наталья Шаронова, 3-я вице-мисс Планета 2015, недавно стала новой участницей реалити-шоу "Дом-2", сразу проявив симпатию к Захару Саленко. Многие решили, что девушка намного старше своего избранника, однако оказалось, что ей всего лишь 27 лет.
Зрители Дома-2 поставили под сомнение возраст Натальи Шароновой

Фанаты считали, что Наталье Шароновой как минимум 37, а то и 40 лет. Сама же красавица не скрывает возраста, честно отвечая, что недавно отметила 27-летие. По поводу романа новой участницы реалити-шоу "Дом-2" с Захаром Саленко, который уже успел заработать репутацию скандалиста, мнения тоже разнятся.

Большая часть зрителей убеждена, что Наталья Шаронова в итоге может обмануть молодого человека, чтобы пропиариться и вернуть себе былую славу. Тем не менее, есть и те, кто просто таки уверен, что между участниками возникли настоящие чувства.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Савельева опубликовала первое фото
СМИ: Константин Богомолов познакомил
Роман Гриценко о драке с девушкой:
Виктория Романец обратилась к слившей
Зрители Дома-2 поставили под сомнение
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Ученые из России и США исследуют
Младшая дочь Эдгара Запашного хочет
Поклонники вновь раскритиковали
В Великобритании гомеопатия попала в
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии
Концерт Михаила Жванецкого в
Эксперт рассказал о реакции американцев
Виктор Добронравов показал семейный
Поклонники заподозрили Розу Сябитову в
Умерла сноха поэта Сергея Есенина Алина
Ученые создали ночное небо времен жизни
Американка прожила 99 лет с редкой
Сосо Павлиашвили вместе с семьей
"Разводишь людей на понты и фейки":
Наследница Кейт Миддлтон принцесса
Мондезир Свет-Амур может расстаться с
В Мексике обнаружили видеозапись живого
Елена Малышева назвала 10 упражнений
Фанаты Романа Капаклы удивились его
Иосиф Оганесян повалил Сашу Черно на
Мэйси Уильямс поделилась впечатлениями
Отец Татьяны Мусульбес выглядит очень
Мать Владимира Преснякова «зажгла» на
Стас Михайлов раздаст бесплатно сборник
Просмотреть все новости