Зрители Дома-2 поставили под сомнение возраст Натальи Шароновой
Наталья Шаронова, 3-я вице-мисс Планета 2015, недавно стала новой участницей реалити-шоу "Дом-2", сразу проявив симпатию к Захару Саленко. Многие решили, что девушка намного старше своего избранника, однако оказалось, что ей всего лишь 27 лет.
Фанаты считали, что Наталье Шароновой как минимум 37, а то и 40 лет. Сама же красавица не скрывает возраста, честно отвечая, что недавно отметила 27-летие. По поводу романа новой участницы реалити-шоу "Дом-2" с Захаром Саленко, который уже успел заработать репутацию скандалиста, мнения тоже разнятся.
Большая часть зрителей убеждена, что Наталья Шаронова в итоге может обмануть молодого человека, чтобы пропиариться и вернуть себе былую славу. Тем не менее, есть и те, кто просто таки уверен, что между участниками возникли настоящие чувства.
Фанаты считали, что Наталье Шароновой как минимум 37, а то и 40 лет. Сама же красавица не скрывает возраста, честно отвечая, что недавно отметила 27-летие. По поводу романа новой участницы реалити-шоу "Дом-2" с Захаром Саленко, который уже успел заработать репутацию скандалиста, мнения тоже разнятся.
Большая часть зрителей убеждена, что Наталья Шаронова в итоге может обмануть молодого человека, чтобы пропиариться и вернуть себе былую славу. Тем не менее, есть и те, кто просто таки уверен, что между участниками возникли настоящие чувства.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:25