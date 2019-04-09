Зрители Дома-2 поставили под сомнение возраст Натальи Шароновой

Фанаты считали, что Наталье Шароновой как минимум 37, а то и 40 лет. Сама же красавица не скрывает возраста, честно отвечая, что недавно отметила 27-летие. По поводу романа новой участницы реалити-шоу "Дом-2" с Захаром Саленко, который уже успел заработать репутацию скандалиста, мнения тоже разнятся.Большая часть зрителей убеждена, что Наталья Шаронова в итоге может обмануть молодого человека, чтобы пропиариться и вернуть себе былую славу. Тем не менее, есть и те, кто просто таки уверен, что между участниками возникли настоящие чувства.