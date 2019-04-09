Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель хотят купить двухкомнатную квартиру в Москве

Об этом рассказал один из самых популярных участников проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян. По словам проектанта, Дмитрий Дмитренко, Ольга Рапунцель и их маленькая дочь Василиса на данный момент находятся во Владивостоке, где продают недвижимость. Сразу по возвращению в Москву семейство приступит к поиску подходящего жилья.Сами супруги не скрывали грандиозных планов, то и дело обсуждая возможности для их осуществления. Тем не менее, Ольга Рапунцель уже несколько раз заявляла, что пока не готова покинуть стены Периметра и проект "Дом-2".