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Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель хотят купить двухкомнатную квартиру в Москве

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель всерьез намерены обзавестись недвижимостью в Москве. Так, семейная пара уже отправилась во Владивосток, где хочет продать квартиры, чтобы приобрести "двушку".
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель хотят купить двухкомнатную квартиру в Москве

Об этом рассказал один из самых популярных участников проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян. По словам проектанта, Дмитрий Дмитренко, Ольга Рапунцель и их маленькая дочь Василиса на данный момент находятся во Владивостоке, где продают недвижимость. Сразу по возвращению в Москву семейство приступит к поиску подходящего жилья.

Сами супруги не скрывали грандиозных планов, то и дело обсуждая возможности для их осуществления. Тем не менее, Ольга Рапунцель уже несколько раз заявляла, что пока не готова покинуть стены Периметра и проект "Дом-2".



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:24

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