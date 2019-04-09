Поклонники заподозрили Розу Сябитову в использовании фотошопа

Звезда российского телевидения активно борется с лишними килограммами, стараясь заниматься спортом и придерживаться правильного питания, однако, несмотря на это, многие фолловеры Сябитовой уверены: она использует фильтры и ретуширует сюжеты, прежде чем представить их аудитории. Так, недавно в Instagram-аккаунте артистки появилось новое фото, где соведущая Ларисы Гузеевой позирует в ярком красном платье в пол с цветочным принтом.На снимке 57-летняя артистка показалась подписчикам невероятно стройной. Поклонники обратили внимание на слишком тонкую, как им показалось, талию кумира. Они не могли не обсудить такую «особенность» Розы Сябитовой: «Талия, как у девочки – до чего хорош фотомонтаж», «Фотошопер перестарался», «Откуда вдруг такая талия?», «Зачем так-то талию «преуменьшать»??? Видно же, что не «ваша»», «Роза, что с фигурой?».