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Поклонники заподозрили Розу Сябитову в использовании фотошопа

Главная сваха страны, владелец агентства знакомств, ведущая популярной передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова показала на фото в Instagram «стройную» фигуру в длинном платье. Поклонники заподозрили артистку в использовании фотошопа, так как тонкая талия звезды показалась им не настоящей.
Поклонники заподозрили Розу Сябитову в использовании фотошопа

Звезда российского телевидения активно борется с лишними килограммами, стараясь заниматься спортом и придерживаться правильного питания, однако, несмотря на это, многие фолловеры Сябитовой уверены: она использует фильтры и ретуширует сюжеты, прежде чем представить их аудитории. Так, недавно в Instagram-аккаунте артистки появилось новое фото, где соведущая Ларисы Гузеевой позирует в ярком красном платье в пол с цветочным принтом.

На снимке 57-летняя артистка показалась подписчикам невероятно стройной. Поклонники обратили внимание на слишком тонкую, как им показалось, талию кумира. Они не могли не обсудить такую «особенность» Розы Сябитовой: «Талия, как у девочки – до чего хорош фотомонтаж», «Фотошопер перестарался», «Откуда вдруг такая талия?», «Зачем так-то талию «преуменьшать»??? Видно же, что не «ваша»», «Роза, что с фигурой?».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:12

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