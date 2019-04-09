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Озвучены имена приглашённых на юбилейный банкет Аллы Пугачёвой

Дизайнер Мила Ставицкая раскрыла некоторые подробности подготовки к грядущему юбилейному банкету Аллы Пугачёвой в честь её 70-летия. Также обнародован и список приглашённых гостей.
Озвучены имена приглашённых на юбилейный банкет Аллы Пугачёвой

По словам Милы Ставицкой, в окружении Аллы Пугачёвой все поражаются её неуёмной энергией и не могут понять, когда артистка находит время для сна. Оказывается, в грядущем мероприятии Примадонне не просто отведена роль именинницы – она выступает и в качестве режиссёра, и сценариста, и даже кулинара.

«То она составляет меню, то согласовывает оформление декораций – от её взора не ускользает ни единая деталь», – отметила руководитель дизайн-студии «МилАниум» Мила Ставицкая.

В изначальных планах Аллы Пугачёвой площадкой для проведения праздника должна была стать подмосковная дача её коллеги и друга Александра Буйнова, затем внезапно торжество перенесли в престижный ресторан на Рублёвке – именно там и соберутся 15 апреля самые близкие для Примадонны люди.

В числе приглашённых на юбилей артистки – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с супругой, художник-сценограф Борис Краснов, актрисы Галина Волчек, Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская, рэп-исполниель Алишер, светская львица Алина Редель, актёр Олег Меньшиков, эстрадные звёзды Николай Басков и Филипп Киркоров, чета Юдашкиных, а также врачи, которые в своё время оказали певице важную медицинскую помощь.

Ожидается, что все они также придут и на юбилейный концерт знаменитости, запланированный в Кремле на 17 апреля.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 23:00

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