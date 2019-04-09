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Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Российская певица Саша Савельева 27 марта впервые стала мамой, звезда родила в одном из медицинских учреждений Москвы. В честь прибытия домой артистка опубликовала первое фото со своим новорожденным сыном.
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Саша Савельева посвятила этому событию длинное сообщение на странице в Instagram. Певица в первую очередь заверила всех, что с ней и новорожденным сыном все отлично. Она отмечает, по этому поводу ходило много слухов, но все прошло хорошо. Мать и ребенок уже вернулись домой и теперь будут набираться сил. Артистка поблагодарила врачей перинатального центра, в котором у нее принимали роды. Звезда отметила профессионализм специалистов и рассказала про их индивидуальный подход к каждой роженице.

Отдельно Саша Савельева выделила своего мужа Кирилла Сафонова. Она поблагодарила супруга за его безграничную поддержку и уверенность в ней. Мужчина прошел с женой всю процедуру родов и все это время держал ее за руку. Певица даже пошутила, что у него на память осталась новая пара седых волос на голове. Также артистка выразила благодарности коллегам из российского шоу-бизнеса, уже успевшим поздравить ее с выпиской. Публично это сделали актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.

Поклонники Саши Савельевой поздравили ее и новорожденного сына с прибытием домой. Они пожелали певице быть терпеливой и заботливой матерью, а ребенку крепкого здоровья. Многие из них отметили мужество супруга звезды Кирилла Сафонова.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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