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Эксперты рассказали о способах самостоятельно починить не заряжающийся iPhone

Эксперты рассказали о простых способах самостоятельно починить iPhone, если он вдруг перестал заряжаться. Они позволят существенно сэкономить деньги и время владельца смартфона.
Эксперты рассказали о способах самостоятельно починить не заряжающийся iPhone

Если iPhone вдруг перестал заряжаться, то самым первым делом следует перезагрузить телефон. Часто причина кроется в программном обеспечении. Для моделей с беспроводной зарядкой следует попробовать подключить их к сети от имеющегося в наличии кабеля. Если же это не устранило неисправность, то следует почистить разъём в самом телефоне. Нередко грязь и пыль скапливается на контактах, что мешает нормальной работе зарядного устройства. Для чистки лучше всего использовать неметаллические предметы с твёрдым наконечником.

В случае, когда не помогли вышеописанные методы, следует переходит непосредственно к зарядному кабелю. Подделки оригиналов быстрее обычного приходят в негодность. Поэтому лучше всего для тестов воспользоваться зарядным устройством от Apple. Эксперты не рекомендуют проверять работоспособность посредством подключения к USB-разъёмам, а подключить непосредственно к сети. Если фирменной зарядки с конкретной модели iPhone не имеется в наличии, подойдёт и аналогичная с iPad. Это не позволит полностью зарядить устройство с той же скоростью, но в качестве тестирования поможет распознать причину неисправности.

В завершении эксперты не советовали самостоятельно пытаться устранить неисправность, если все описанные методы не помогли и iPhone не заряжается. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам в сервисных центрах Apple.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 07:30

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