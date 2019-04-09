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Поклонники вновь раскритиковали Стефанию Маликову за слишком строгий наряд

Стефания Маликова недавно посетила Информцентр ООН в Москве. Наследница знаменитого композитора показала фото с мероприятия, но поклонники раскритиковали дочь Дмитрия Маликова за слишком строгий и «старящий» ее наряд.
Поклонники вновь раскритиковали Стефанию Маликову за слишком строгий наряд

Стефания Маликова любит радовать фолловеров модными и стильными образами и даже ведет собственный блог, посвященный вопросам красоты. Пользователи восхищаются вкусом наследницы певца, однако, иногда звезда социальных сетей демонстрирует, не совсем уместные, по мнению фанатов, наряды. Так, в аккаунте Instagram 19-летней Стефании появилось фото с серьезного мероприятия, состоявшегося в Информцентре ООН в российской столице. В кадре знаменитость позирует в официальном брючном костюме темно-серого цвета.

«Вроде молодая девочка, а так старит себя прическами и костюмами бесформенными», «Купите очередные Гуччи и Валентино и выгуливайте по вечеринкам», «Красивая», «Молодец», «Как всегда шикарно выглядишь», - отреагировали на публикацию дочери Дмитрия Маликова подписчики. Недавно большинство пользователей неоднозначно оценили пост Стефании Маликовой, где она позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. Девушка выбрала для выхода брючный костюм и шпильки, что, по мнению фанатов, добавило ей несколько лет.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:55

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