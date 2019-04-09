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"Разводишь людей на понты и фейки": Рустам Солнцев записал новый ролик для Тимати и его команды "BlackStar"

Скандальный экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев часто критикует звезд, то и дело комментируя скандалы. На этот раз шоумен решил затронуть тему разногласий между Тимати, его артистами и лейблом "BlackStar".
"Разводишь людей на понты и фейки": Рустам Солнцев записал новый ролик для Тимати и его команды "BlackStar"

Зимой распространились слухи, что Тимати и его компания "BlackStar" решили не продлевать контракт с певцом Егором Кридом. Алена Водонаева, звезда шоу "Дом-2" прокомментировала конфликт, отметив, что артист должен был отдавать лейблу 80% своих доходов. В происходящее решил вмешаться и шоумен Рустам Солнцев. Эпатажный экс-проектант даже записал видео с обращением к коллеге по сцене Тимати.

По словам Солнцева, Тимати не хватает самоиронии, а также ему следует меньше разводить всех на понты и фейки, тогда дела будут налаживаться, как и у самого шоумена.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:44

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