"Разводишь людей на понты и фейки": Рустам Солнцев записал новый ролик для Тимати и его команды "BlackStar"





Зимой распространились слухи, что Тимати и его компания "BlackStar" решили не продлевать контракт с певцом Егором Кридом. Алена Водонаева, звезда шоу "Дом-2" прокомментировала конфликт, отметив, что артист должен был отдавать лейблу 80% своих доходов. В происходящее решил вмешаться и шоумен Рустам Солнцев. Эпатажный экс-проектант даже записал видео с обращением к коллеге по сцене Тимати.По словам Солнцева, Тимати не хватает самоиронии, а также ему следует меньше разводить всех на понты и фейки, тогда дела будут налаживаться, как и у самого шоумена.