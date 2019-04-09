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Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Российская актриса Мария Болтнева признание и узнаваемость получила после своей роли в популярном сериале «Глухарь». Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Об этом Мария Болтнева рассказала на передачи «Тайная семья?». Актриса познакомилась с Иваном Смирновым еще в 20 лет, но тогда отношения у пары не сложились. Чуть позже они опять встретились и между ними пробежала искра, так и начался их роман. К тому времени артистка уже имела троих детей, поэтому относилась к своему возлюбленному серьезно, они даже начали планировать свадьбу.

Чуть позже Мария Болтнева узнала, что ее жених живет на две семьи. Сначала актриса увидела в социальной сети фотографию некой Жанны, подписавшей совместный снимок с возлюбленным артистки так: «С любимым». Позже звезда сериала «Глухарь» узнала, что жених постоянно ее обманывал. Он несколько раз уезжал из дома в командировки и на отдых с друзьями, а на самом деле проводил время с 20-летней особой из Тверской области.

Позже в студии появилась вторая возлюбленная жениха Марии Болтневой. 20-летняя девушка отметила, что сама не знала про двойную жизнь Ивана Смирнова. Она рассказала, что он помог ей купить квартиру в Тверской области и дал на это 1 млн рублей. Позже выяснилось, что эти деньги мужчина получил от актрисы обманом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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