Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Об этом Мария Болтнева рассказала на передачи «Тайная семья?». Актриса познакомилась с Иваном Смирновым еще в 20 лет, но тогда отношения у пары не сложились. Чуть позже они опять встретились и между ними пробежала искра, так и начался их роман. К тому времени артистка уже имела троих детей, поэтому относилась к своему возлюбленному серьезно, они даже начали планировать свадьбу.Чуть позже Мария Болтнева узнала, что ее жених живет на две семьи. Сначала актриса увидела в социальной сети фотографию некой Жанны, подписавшей совместный снимок с возлюбленным артистки так: «С любимым». Позже звезда сериала «Глухарь» узнала, что жених постоянно ее обманывал. Он несколько раз уезжал из дома в командировки и на отдых с друзьями, а на самом деле проводил время с 20-летней особой из Тверской области.Позже в студии появилась вторая возлюбленная жениха Марии Болтневой. 20-летняя девушка отметила, что сама не знала про двойную жизнь Ивана Смирнова. Она рассказала, что он помог ей купить квартиру в Тверской области и дал на это 1 млн рублей. Позже выяснилось, что эти деньги мужчина получил от актрисы обманом.