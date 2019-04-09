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Мондезир Свет-Амур может расстаться с Юлией Ефременковой после ее возвращения с Бали

Не так давно в Сети появились слухи касательно закрытия реалити-шоу "Дом-2". Якобы сама Ольга Орлова озвучила, что это произойдет в конце 2019 года. Учитывая, что Мондезир Свет-Амур строит отношения с Юлией Ефременковой именно в Периметре, вскоре они могут расстаться.
Мондезир Свет-Амур может расстаться с Юлией Ефременковой после ее возвращения с Бали

Сейчас Юлия Ефременкова отдыхает вместе с Мондезиром Свет-Амуром и Маргаритой Овсянниковой на Бали, однако после возвращения в Москву девушка планирует снова стать телеведущей на проекте "Дом-2". Как считают многие, это у нее вряд ли получится, ведь руководство недовольно поведением Ефременковой, то и дело провоцирующей скандалы и плетущей интриги. За время работы ведущей она так и не смогла найти общий язык с участниками, а ее роман с Мондезиром Свет-Амуром давно не многим по нраву.

Фанаты убеждены, что если Юлия Ефременкова не сможет снова стать телеведущей, вряд ли у нее получится и дальше строить отношения с возлюбленным в стенах Периметра. Что касается Мондезира Свет-Амура, молодой человек, скорее всего, не захочет уходить с телестройки по собственному желанию.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:32

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