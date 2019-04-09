Концерт Михаила Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки артиста
Соорганизаторы концерта Михаила Жванецкого, запланированного в Светлогорске на 14 апреля, сообщили о его переносе. Причиной этому послужил перелом руки артиста.
Соответствующая информация появилась в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения принесли свои извинения и отметили, что приобретённые билеты сдавать не нужно: они останутся действительными для концерта Михаила Жванецкого, который состоится позже, а именно 9 июня.
По словам директора артиста, Михаил Жванецкий в конце прошлого месяца поскользнулся на льду и сломал руку, а врачам пришлось её оперировать. Поскольку боль ещё не утихла, было принято решение перенести выступление писателя-сатирика, приуроченное к его 85-летию, которое он отметил 6 марта этого года.
Соответствующая информация появилась в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения принесли свои извинения и отметили, что приобретённые билеты сдавать не нужно: они останутся действительными для концерта Михаила Жванецкого, который состоится позже, а именно 9 июня.
По словам директора артиста, Михаил Жванецкий в конце прошлого месяца поскользнулся на льду и сломал руку, а врачам пришлось её оперировать. Поскольку боль ещё не утихла, было принято решение перенести выступление писателя-сатирика, приуроченное к его 85-летию, которое он отметил 6 марта этого года.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:33