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Концерт Михаила Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки артиста

Соорганизаторы концерта Михаила Жванецкого, запланированного в Светлогорске на 14 апреля, сообщили о его переносе. Причиной этому послужил перелом руки артиста.
Концерт Михаила Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки артиста

Соответствующая информация появилась в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения принесли свои извинения и отметили, что приобретённые билеты сдавать не нужно: они останутся действительными для концерта Михаила Жванецкого, который состоится позже, а именно 9 июня.

По словам директора артиста, Михаил Жванецкий в конце прошлого месяца поскользнулся на льду и сломал руку, а врачам пришлось её оперировать. Поскольку боль ещё не утихла, было принято решение перенести выступление писателя-сатирика, приуроченное к его 85-летию, которое он отметил 6 марта этого года.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:33

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