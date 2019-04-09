Младшая дочь Эдгара Запашного хочет стать хозяйкой леопарда





Недавно гостьей программы “Прогнозик погодки”, в которой дети выступают ведущими, стала дочь Эдгара Запашного - Глория. Папа вместе со старшей сестрой Стефанией пришли поддержать девочку. Известный дрессировщик сообщил, что ранее дочка не выступала в роли ведущей. Соответственно, это был ее дебют. Кстати говоря, у малышки все отлично получилось.Глория очень быстро адаптировалась и подружилась со съемочной группой передачи. Во время рабочего процесса юная телеведущая рассказала о том, что она очень хочет завести дома леопарда. Известно, что семья пока не одобрила идею девочки. Наследница цирковой династии призналась, что это мама не разрешает.