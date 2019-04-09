Младшая дочь Эдгара Запашного хочет стать хозяйкой леопарда
Младшая дочь Эдгара Запашного хочет стать хозяйкой леопарда. По данным СМИ, мама пока не разрешила дочке осуществить мечту.
Недавно гостьей программы “Прогнозик погодки”, в которой дети выступают ведущими, стала дочь Эдгара Запашного - Глория. Папа вместе со старшей сестрой Стефанией пришли поддержать девочку. Известный дрессировщик сообщил, что ранее дочка не выступала в роли ведущей. Соответственно, это был ее дебют. Кстати говоря, у малышки все отлично получилось.
Глория очень быстро адаптировалась и подружилась со съемочной группой передачи. Во время рабочего процесса юная телеведущая рассказала о том, что она очень хочет завести дома леопарда. Известно, что семья пока не одобрила идею девочки. Наследница цирковой династии призналась, что это мама не разрешает.
Недавно гостьей программы “Прогнозик погодки”, в которой дети выступают ведущими, стала дочь Эдгара Запашного - Глория. Папа вместе со старшей сестрой Стефанией пришли поддержать девочку. Известный дрессировщик сообщил, что ранее дочка не выступала в роли ведущей. Соответственно, это был ее дебют. Кстати говоря, у малышки все отлично получилось.
Глория очень быстро адаптировалась и подружилась со съемочной группой передачи. Во время рабочего процесса юная телеведущая рассказала о том, что она очень хочет завести дома леопарда. Известно, что семья пока не одобрила идею девочки. Наследница цирковой династии призналась, что это мама не разрешает.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00