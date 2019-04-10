Эксперты: Для чего необходима балансировка колес автомобиля





Балансировка проводится специалистами шиномонтажа с помощью специальных грузов, прикрепляемых к внутренней и внешней сторонам колес. Это делается для того, чтобы уравновесить две половины шины и привести их центр тяжести в соответствие с направлением движения автомобиля. Эксперты отмечают, российские водители часто сталкивались с недобросовестной или просто некачественной процедурой балансировки, поэтому у них сформировалось ошибочное мнение о ней. Такая ситуация грозит не только самим водителям, но и другим участникам движения, ведь является причиной потенциальных аварийных ситуаций.Эксперты отмечают, отсутствие или неправильная балансировка сказывается на общей управляемости автомобиля. В первую очередь эту проблему мощно ощутить по «биению руля» во время движения на скорости выше 100 км/ч, раньше ее заметить сложно. Еще одна причина обратится в шиномонтаж – это излишние и неестественные вибрации всего автомобиля, и некоторое «дребезжание» колес. Эксперты советуют водителям не пренебрегать балансировкой и проводить ее один раз в 10-15 тысяч километров.