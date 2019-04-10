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Эксперты: Для чего необходима балансировка колес автомобиля

Эксперты рассказали о том, для чего на самом деле необходимо делать балансировку колес автомобиля. Они отмечают, многие российские водители недооценивают эту процедуру и подвергают себя большой опасности, даже не подозревая об этом.
Эксперты: Для чего необходима балансировка колес автомобиля

Балансировка проводится специалистами шиномонтажа с помощью специальных грузов, прикрепляемых к внутренней и внешней сторонам колес. Это делается для того, чтобы уравновесить две половины шины и привести их центр тяжести в соответствие с направлением движения автомобиля. Эксперты отмечают, российские водители часто сталкивались с недобросовестной или просто некачественной процедурой балансировки, поэтому у них сформировалось ошибочное мнение о ней. Такая ситуация грозит не только самим водителям, но и другим участникам движения, ведь является причиной потенциальных аварийных ситуаций.

Эксперты отмечают, отсутствие или неправильная балансировка сказывается на общей управляемости автомобиля. В первую очередь эту проблему мощно ощутить по «биению руля» во время движения на скорости выше 100 км/ч, раньше ее заметить сложно. Еще одна причина обратится в шиномонтаж – это излишние и неестественные вибрации всего автомобиля, и некоторое «дребезжание» колес. Эксперты советуют водителям не пренебрегать балансировкой и проводить ее один раз в 10-15 тысяч километров.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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