IKEA и Sonos выпустили лампу и музыкальную колонку в одном корпусе

Крупнейшая сеть IKEA, специализирующаяся на домашней мебели, решила выпустить фирменные колонки. В этом инженерам помогали разработчики из Sonos. Это позволило создать не просто хорошую аудиосистему, но и сделать её стильной. Колонка со светильником имеет ручку регулировки света и может подключатся к смартфону пользователя. Управление происходит через приложение от Sonos или при помощи голосового помощника. Пока имеется поддержка только Siri для iPhone. Её цена начинается от 179 долларов и продаётся она исключительно на территории США.Вторым и не менее привлекательным девайсом выступает колонка для крепления на стену. При размещении её в горизонтальном положении владелец получает стильную полку, на которой можно хранить мелкие вещи. Она, как и аналог со светильником, управляется с помощью телефона. Стоимость такого устройства составляет всего 99 долларов.