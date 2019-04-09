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Фанаты Романа Капаклы удивились его фото с соревнований

Недавно Роман Капаклы решил похвастаться своими достижениями в спорте, опубликовав совместный снимок с Саймоном Марданшиным.

Проектанты приняли участие в соревнованиях, где даже смогли завоевать призы.

Фанаты Романа Капаклы удивились его фото с соревнований

Саймон Марданшин на соревнованиях по бодибилдингу смог получить второе место, Роману Капаклы же не удалось войти в тройку лидеров, однако энтузиазма у молодого человека много. Так, вчера он поспешил порадовать поклонников снимком, где показал свое накаченное тело, однако тут же был раскритикован.

Фанаты решили, что Роман Капаклы надел настолько облегающие шорты, что через них отчетливо был виден его детородный орган.

Большинство фанатов сошлись во мнении, что это выглядело не только не эстетично, но и попросту портило весь снимок и атмосферу.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:22

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