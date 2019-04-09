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Иосиф Оганесян повалил Сашу Черно на пол во время очередной ссоры

Иосиф Оганесян и Саша Черно то и дело выясняют отношения, поднимая тем самым рейтинг реалити-шоу "Дом-2". В последнем эфире супруги так увлеклись, что возлюбленный Черно повалил ее на пол, доведя до слез.
Иосиф Оганесян повалил Сашу Черно на пол во время очередной ссоры

Уже не первый месяц Иосиф Оганесян и Саша Черно то ли на публику, то ли действительно не могут найти общий язык. Новобрачные то и дело выясняют отношения и доказывают свою правоту при каждом удобном случае. Так произошло и в последнем эфире, в чем фанаты реалити смогут убедиться совсем скоро.

Во время ссоры Иосиф Оганесян и Саша Черно снова начали оскорблять друг друга, возлюбленная схватила участника за одежду и начала трясти. Оганесян, видимо, не выдержал такой грубости, схватив возлюбленную за одежду в ответ. Он немного потряс ее, а затем и вовсе повалил на пол.

Реакция Саши Черно, нужно отметить, была неоднозначной. Участница реалити-шоу закрыла лицо руками и расплакалась, тогда как ее возлюбленный принялся извиняться за свое поведение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:19

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