Иосиф Оганесян повалил Сашу Черно на пол во время очередной ссоры
Иосиф Оганесян и Саша Черно то и дело выясняют отношения, поднимая тем самым рейтинг реалити-шоу "Дом-2". В последнем эфире супруги так увлеклись, что возлюбленный Черно повалил ее на пол, доведя до слез.
Уже не первый месяц Иосиф Оганесян и Саша Черно то ли на публику, то ли действительно не могут найти общий язык. Новобрачные то и дело выясняют отношения и доказывают свою правоту при каждом удобном случае. Так произошло и в последнем эфире, в чем фанаты реалити смогут убедиться совсем скоро.
Во время ссоры Иосиф Оганесян и Саша Черно снова начали оскорблять друг друга, возлюбленная схватила участника за одежду и начала трясти. Оганесян, видимо, не выдержал такой грубости, схватив возлюбленную за одежду в ответ. Он немного потряс ее, а затем и вовсе повалил на пол.
Реакция Саши Черно, нужно отметить, была неоднозначной. Участница реалити-шоу закрыла лицо руками и расплакалась, тогда как ее возлюбленный принялся извиняться за свое поведение.
Уже не первый месяц Иосиф Оганесян и Саша Черно то ли на публику, то ли действительно не могут найти общий язык. Новобрачные то и дело выясняют отношения и доказывают свою правоту при каждом удобном случае. Так произошло и в последнем эфире, в чем фанаты реалити смогут убедиться совсем скоро.
Во время ссоры Иосиф Оганесян и Саша Черно снова начали оскорблять друг друга, возлюбленная схватила участника за одежду и начала трясти. Оганесян, видимо, не выдержал такой грубости, схватив возлюбленную за одежду в ответ. Он немного потряс ее, а затем и вовсе повалил на пол.
Реакция Саши Черно, нужно отметить, была неоднозначной. Участница реалити-шоу закрыла лицо руками и расплакалась, тогда как ее возлюбленный принялся извиняться за свое поведение.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:19