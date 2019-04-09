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Эксперт рассказал о реакции американцев на российский танк Т-14

Военный эксперт Михаил Тимошенко поделился своим мнением относительно реакции американцев на российский танк Т-14. По его мнению, таким образом военные США хотят просить деньги на свои новые проекты и разработки.
Эксперт рассказал о реакции американцев на российский танк Т-14

О таком необычном взгляде на эту ситуацию военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал изданию «National News». Он отмечает, в вопросе Т-14 американцы не могут и не хотят быть объективными. В таких ситуациях военные других стран либо реагируют сдержанно, либо вообще никак. Поэтому такие восторженные отзывы о новом российском танке Т-14 на базе платформы «Армата» стоит рассматривать с совершенно другой стороны.

Михаил Тимошенко уверен, что подобная реакция связана с желанием военных США получить от государства дополнительное финансирование на свои новые проекты и разработки. Он напомнил, что американский сенат рассматривает проект бюджета на предстоящий год, поэтому Пентагон заинтересован в нагнетании атмосферы. Именно поэтому многие издания публикуют материалы, где описывают превосходство российского Т-14 над собственными аналогами.

Военный эксперт отмечает, он не желает принижать достоинства новой отечественной боевой машины, ведь она действительно заслуживает похвалу и является предметом для гордости. Несмотря на это он уверен, в данном вопросе американцы руководствуются исключительно собственным интересом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:24

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