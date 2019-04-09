Умерла сноха поэта Сергея Есенина Алина Есенина
В Московском госмузее Сергея Есенина обнародовали информацию о том, что накануне на 85-м году жизни умерла сноха поэта Алина Есенина. Она была замужем за его сыном Константином, ныне также покойным.
Сотрудники госмузея отметили, что Алина Есенина передала в их фонд свыше 1 000 материалов и предметов, связанных с жизнью её знаменитого свёкра. Она являлась не только активным участником многочисленных проектов, организованных учреждением, но и близким другом работников культуры.
Похоронят Алину Есенину рядом с могилой супруга. Попрощаться с ней можно будет в ближайший четверг.
Сотрудники госмузея отметили, что Алина Есенина передала в их фонд свыше 1 000 материалов и предметов, связанных с жизнью её знаменитого свёкра. Она являлась не только активным участником многочисленных проектов, организованных учреждением, но и близким другом работников культуры.
Похоронят Алину Есенину рядом с могилой супруга. Попрощаться с ней можно будет в ближайший четверг.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:07