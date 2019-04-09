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Умерла сноха поэта Сергея Есенина Алина Есенина

В Московском госмузее Сергея Есенина обнародовали информацию о том, что накануне на 85-м году жизни умерла сноха поэта Алина Есенина. Она была замужем за его сыном Константином, ныне также покойным.
Умерла сноха поэта Сергея Есенина Алина Есенина

Сотрудники госмузея отметили, что Алина Есенина передала в их фонд свыше 1 000 материалов и предметов, связанных с жизнью её знаменитого свёкра. Она являлась не только активным участником многочисленных проектов, организованных учреждением, но и близким другом работников культуры.

Похоронят Алину Есенину рядом с могилой супруга. Попрощаться с ней можно будет в ближайший четверг.



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:07

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