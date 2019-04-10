Ученые назвали часто диагностируемые виды рака





Специалисты провели несколько исследований, касающихся злокачественных новообразований. По результатам удалось установить, что бронхи, трахея, молочная железа и легкие наиболее часто поражаются онкологией. На данный момент лидирует кожный покров.Рак кожи диагностируют у 14% россиян. Наивысший показатель на территории России был установлен в 2017 году. Тогда от онкологии пострадало 617 тысяч жителей. В целом, средний возраст пациентов составляет 64,4 года.