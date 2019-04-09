Марина Африкантова расторгла помолвку с Андреем Чуевым, чтобы остаться на "Дом-2"

По словам Константина Иванова, Марина Африкантова, Андрей Чуев, Саша Гоазис и он должны были поднять рейтинги "Дома-2" на шоу, устроенном специально в съемной квартире. Молодые люди уже переехали в новое жилье, на тот момент Африкантова и Чуев готовились к свадьбе, он уже называл возлюбленную своей женой.Тем не менее, перед торжеством планы Марины Африкантовой изменились. Как утверждает Константин Иванов, звезде реалити руководство предложило настолько выгодные условия, что она с радостью вернулась в Периметр, бросив Чуева, даже несмотря на то, что заявление на бракосочетание уже было в ЗАГСе. Таким образом, Африкантова оставила любимого ради проекта.