Евгения Феофилактова о кровавой ссоре Романец и Гусева: «После такого боюсь сына оставлять у них»

Не так давно скандал с голой Викторией Романец и Антоном Гусевым потряс всех поклонников реалити-шоу "Дом-2". Участница телестройки разделась догола, порезалась, а затем испачкала кровью постель и другие предметы в доме. Произошел конфликт из-за разговора Гусева с его бывшей возлюбленной по поводу сына Даниэля, который длился всего лишь восемь минут. Стоит отметить, что Романец в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Почему девушку так задел краткосрочный разговор возлюбленного с матерью его ребенка- неизвестно.Евгения Феофилактова в интервью в СМИ высказала свою точку зрения по поводу произошедшего. По словам экс-участницы реалити, ее бывшей подруге требуется помощь психолога, если она ведет себя порой неадекватно. Своего сына Феофилактова отпускает к отцу раз в четыре месяца, в его доме мальчик ночевать не остается.Сама же Виктория Романец опровергла информацию о своем некорректном поведении и попросила, чтобы ситуацию не раздували, а фанаты не переживали за ее порезанный палец, так как он зажил 2,5 года назад.