В России подорожали некоторые модели брендов Lexus и Kia





Об этом подорожании у брендов Lexus и Kia сообщили отечественные аналитики, следящие за динамикой на рынке России. Бренд Lexus пересмотрел цены на свое семейство NX: NX 200, NX 300 и NX300h. Первая модель получила прибавку в 55 тысяч рублей и теперь обойдется покупателю от 2 млн 557 тысяч до 3 млн 153 тысяч в зависимости от комплектации. Lexus NX 300 прибавил в цене 61 тысячу и теперь его ценник колеблется от 2 млн 985 тысяч до 3 млн 695 тысяч. Наибольшую прибавку получила гибридная модель – NX 300h. Теперь автолюбителям из России придется выложить за нее не менее 3 млн 311 тысяч, что говорит о подорожании на 80 тысяч. За самую топовую комплектацию необходимо заплатить 4 млн 104 тысячи.Дилеры южнокорейского бренда Kia ценники пересмотрели только у двух моделей: Picanto и K900. Первая теперь обойдется покупателю на 10 тысяч дороже. Ее цена варьируется от 655 тысяч до 960 тысяч рублей. Автомобиль Kia K900 прибавил в цене более существенно – целых 100 тысяч. Теперь ценник базовой комплектации составляет 3 млн 70 тысяч рублей, а за самую топовую версию придется выложить 4,5 млн.