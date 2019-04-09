Сосо Павлиашвили вместе с семьей посетил зоопарк в Амстердаме

Певец разместил в личном блоге Instagram видеоролик с интересной экскурсии. Артист очень любит свою семью и активно проводит с ними все свое свободное время. В Амстердаме Сосо Павлиашвили отдыхает не только с гражданской супругой и дочерьми. Компанию ему решил составить и родитель жены музыканта – Борис Патлах. Знаменитость не раз говорил, что отец избранницы является для него не только названным родственником, а – лучшим другом.Публикация артиста всего за несколько часов собрала более двух тысяч отметок «Нравится». Многие поклонники оценили внимание и заботу кумира о своих домочадцах: «Вот что такое счастье», «У хорошего Сосо и семья классная, любви Вам и благополучия, будьте счастливы», «Потрясающий человек, Вы, Сосо!».