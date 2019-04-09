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Сосо Павлиашвили вместе с семьей посетил зоопарк в Амстердаме

Сосо Павлиашвили вместе с семьей сейчас наслаждается отдыхом в Амстердаме. Популярный исполнитель недавно посетил местный зоопарк с супругой Ириной и наследницами Лизой и Сандрой.
Сосо Павлиашвили вместе с семьей посетил зоопарк в Амстердаме

Певец разместил в личном блоге Instagram видеоролик с интересной экскурсии. Артист очень любит свою семью и активно проводит с ними все свое свободное время. В Амстердаме Сосо Павлиашвили отдыхает не только с гражданской супругой и дочерьми. Компанию ему решил составить и родитель жены музыканта – Борис Патлах. Знаменитость не раз говорил, что отец избранницы является для него не только названным родственником, а – лучшим другом.

Публикация артиста всего за несколько часов собрала более двух тысяч отметок «Нравится». Многие поклонники оценили внимание и заботу кумира о своих домочадцах: «Вот что такое счастье», «У хорошего Сосо и семья классная, любви Вам и благополучия, будьте счастливы», «Потрясающий человек, Вы, Сосо!».



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:46

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