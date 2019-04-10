В Великобритании создадут ведомство для защиты пользователей от онлайн-угроз





На данный момент обсуждается вопрос о том, будет ли новое ведомство создано на базе уже существующих министерств информационной безопасности, или же его необходимо выделить в отдельное направление. Сотрудники регулятора будут заниматься поиском нежелательной или запрещённой информации на интернет-ресурсах Великобритании и штрафовать компании, ответственные за размещение этого материала. В случае онлайн-форумов ведомство начнёт внимательно следить за поведением пользователей и пресекать любые попытки экстремизма, терроризма, преследования и троллинга, а также преступных действий против детей.Финансированием нового министерства в Великобритании займутся высокотехнологические компании. В государстве планируют создать специальный фонд, куда и будут поступать различные начисления. В ближайшие 12 недель власти намерены обсудить все тонкости нового регулятора и по прошествии этого времени выпустить соответствующий законопроект.