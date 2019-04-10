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В Великобритании создадут ведомство для защиты пользователей от онлайн-угроз

Власти Великобритании планируют создать особое ведомство для защиты пользователей от онлайн-угроз. Речь идёт о запрещённой и нежелательной информации в Сети.
В Великобритании создадут ведомство для защиты пользователей от онлайн-угроз

На данный момент обсуждается вопрос о том, будет ли новое ведомство создано на базе уже существующих министерств информационной безопасности, или же его необходимо выделить в отдельное направление. Сотрудники регулятора будут заниматься поиском нежелательной или запрещённой информации на интернет-ресурсах Великобритании и штрафовать компании, ответственные за размещение этого материала. В случае онлайн-форумов ведомство начнёт внимательно следить за поведением пользователей и пресекать любые попытки экстремизма, терроризма, преследования и троллинга, а также преступных действий против детей.

Финансированием нового министерства в Великобритании займутся высокотехнологические компании. В государстве планируют создать специальный фонд, куда и будут поступать различные начисления. В ближайшие 12 недель власти намерены обсудить все тонкости нового регулятора и по прошествии этого времени выпустить соответствующий законопроект.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 01:00

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