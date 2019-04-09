Певец Леша Свик уехал на гастроли в Сибирь после поцелуя с Ольгой Бузовой на сцене

Во время концерта в Подольске Ольга Бузова и Леша Свик поцеловались прямо на сцене, чем еще больше озадачили фанатов и подтвердили отношения. Многие подозревали звезд в романе, ведь телеведущая "Дома-2" то и дело намекала на него в своих публикациях в Instagram. Она показывала руки певца, снимки с ним в обнимку и даже кольцо на пальце. Тогда поклонники и стали подозревать, что в личной жизни одинокой певицы что-то поменялось.Тем не менее, радость фолловеров продлилась недолго. Сразу после концертов в Подмосковье рэпер Леша Свик отправился с гастролями в Сибирь, откуда публикует концертные снимки, даже не намекая на то, что роман с Ольгой Бузовой продолжается, а поцелуй на сцене был чем-то большим, чем представление для зрителей. К слову, хэйтеры уже пишут язвительные комментарии на странице певца, намекая на то, что он испугался внешнего вида Бузовой "в трусах", потому и уехал.