Американка прожила 99 лет с редкой аномалией внутренних органов





Гражданка США дожила до 99-ти лет. Только после ее смерти медики смогли обнаружить у нее редкую аномалию расположения внутренних органов. Это стало известно лишь потому, что женщина завещала свое тело ученым. Как оказалось, такая проблема пищеварительной системы встречается лишь у одного человека из 50-ти миллионов. Вместе с тем, американка прожила долгую жизнь и воспитала пятерых детей. Перед смертью женщина решила завещать свое тело науке.О том, что ее органы расположены зеркально, узнали студенты, которые вскрыли труп пенсионерки на занятиях анатомии. Они увидели, что некоторые органы пациентки размещались в левой части туловища, в том числе и сердце. Знакомые долгожительницы отмечали, что она редко чувствовала себя плохо. Женщина вела активный способ жизни, воспитала с мужем детей, владела фермой и магазином. Более того, пенсионерка пела в хоре и участвовала в делах церкви.