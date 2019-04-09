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Американка прожила 99 лет с редкой аномалией внутренних органов

Американка прожила 99 лет с редкой аномалией внутренних органов. Издание The Independent пишет о данном случае.
Американка прожила 99 лет с редкой аномалией внутренних органов

Гражданка США дожила до 99-ти лет. Только после ее смерти медики смогли обнаружить у нее редкую аномалию расположения внутренних органов. Это стало известно лишь потому, что женщина завещала свое тело ученым. Как оказалось, такая проблема пищеварительной системы встречается лишь у одного человека из 50-ти миллионов. Вместе с тем, американка прожила долгую жизнь и воспитала пятерых детей. Перед смертью женщина решила завещать свое тело науке.

О том, что ее органы расположены зеркально, узнали студенты, которые вскрыли труп пенсионерки на занятиях анатомии. Они увидели, что некоторые органы пациентки размещались в левой части туловища, в том числе и сердце. Знакомые долгожительницы отмечали, что она редко чувствовала себя плохо. Женщина вела активный способ жизни, воспитала с мужем детей, владела фермой и магазином. Более того, пенсионерка пела в хоре и участвовала в делах церкви.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:55

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