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Renault готов к анонсу доступный городской электрокроссовер

Французский автопроизводитель Renault готов к анонсу свой новый доступный городской электрокроссовер City K-ZE. Его должны представить на предстоящем автосалоне в Шанхае, в первое время новинка будет доступна исключительно на рынке Китая, но в будущем появится и в других странах.
Renault готов к анонсу доступный городской электрокроссовер

Об этом заявил представитель Renault. Доступный городской электрокроссовер City K-ZE будут собирать на предприятии e-GT New Energy Automotive, созданном другими известными брендами – Nissan и Dongfeng. Представят новинку уже на предстоящем автосалоне в Шанхае. Основной для модели станет концепт, показанный французами в 2018 года в Париже. Несмотря на это, большую часть экстерьера и интерьера City K-ZE получит от Renault Kwid. Эксперты отмечают, по своей сути новый городской электрокроссовер - это лишь электрическая версия модели, доступной на рынке Индии не первый год.

Технические характеристики новинки неизвестны. Единственное, о чем рассказали представители бренда – это запас хода. Его будет хватать на 250 км по оптимистическому циклу NEDC. Эксперты отмечают, в таком случае эту цифру необходимо уменьшать примерно в два раза.

Renault позиционирует городской электрокроссовер City K-ZE как доступное решение, поэтому его цена не должна превышать 7-8 тысяч долларов, как и у Kwid. В первую очередь новинка станет доступна на рынке Китая, а только потом ее начнут продавать во всем остальном мире.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

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