В Мексике обнаружили видеозапись живого выступления «The Beatles» 1966 года
В Мексике обнаружили аматорскую видеозапись живого выступления британской рок-группы «The Beatles», сделанную в 1966 году с телевизора во время трансляции телешоу BBC «Top of the Pops». Оригинальные материалы телепередачи не сохранились.
Видеозапись продолжительностью в 11 секунд была сделана поклонником «The Beatles» на 8-миллиметровую киноплёнку, самого звука на ней не имеется. Владелец плёнки, житель Ливерпуля, продал её, и со временем она оказалась в руках у коллекционера из Мексики, который и уведомил организацию Kaleidoscope о ценной находке.
Помимо этого, нашёлся и считавшийся навсегда утерянным эпизод телешоу «Top of the Pops» 1969 года, сопровождающийся промо-роликом музыкального хита артистов «Something».
Видеозапись продолжительностью в 11 секунд была сделана поклонником «The Beatles» на 8-миллиметровую киноплёнку, самого звука на ней не имеется. Владелец плёнки, житель Ливерпуля, продал её, и со временем она оказалась в руках у коллекционера из Мексики, который и уведомил организацию Kaleidoscope о ценной находке.
Помимо этого, нашёлся и считавшийся навсегда утерянным эпизод телешоу «Top of the Pops» 1969 года, сопровождающийся промо-роликом музыкального хита артистов «Something».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:30