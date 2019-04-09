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Наследница Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта носит одежду старшего брата Джорджа

Наследница принца Уильяма и Кейт Миддлтон носит одежду своего старшего брата. К такому выводу пользователи Сети пришли, заметив на трехлетней принцессе Шарлотте синий кардиган, в котором раньше ходил принц Джордж.
Наследница Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта носит одежду старшего брата Джорджа

Дочь герцога и герцогини Кембриджских журналисты недавно запечатлели в одежде, принадлежавшей ее родному брату. Жители Великобритании и местные СМИ пришли в восторг от такого скромного образа жизни супругов.

Кейт Миддлтон снискала похвалу от одного из экспертов королевской семьи. По словам специалиста, очень мило, что дети Шарлотта и Джордж носят одну и ту же одежду. Одна из поклонниц британской четы Софи Олдфилд также оценила практичность супруги принца Уильяма. Девушка отметила: принцесса Шарлотта может получить все, что захочет, но приятно видеть, как наследники Кейт Миддлтон носят один и тот же кардиган, несмотря на принадлежность к королевской семье.
Наследница Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта носит одежду старшего брата Джорджа

Специалисты уверены: принц Уильям и Кейт Миддлтон подают прекрасный пример для подражания, так как максимальная эксплуатация вещей является не только хорошей экономией, но и большим вкладом в защиту окружающей среды.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:39

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