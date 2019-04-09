Елена Малышева назвала 10 упражнений для «потрясающего секса»

Елена Малышева опубликовала на своей странице в Instagram ссылку на специальную статью, посвященную этому вопросу. Читатели материала узнают, какие 10 физических упражнений позволят сделать секс «потрясающим». В статье отмечено, что их нужно выполнять постоянно и только тогда можно будет добиться ощутимого результата. В этот необычный список попали как всем известные упражнения, так и те, о которых мало кто знает.Первая группа упражнений для «потрясающего секса» состоит из кардиотренировок, плавания, укрепления мышц пресса и корпуса. Это комплексные занятия, позволяющие добиться положительного эффекта для всего организма. Далее в статье, которую посоветовала телеведущая Елена Малышева, составлен список из конкретных упражнений, способных сделать секс «потрясающим»: поза лягушки, планка, растяжка, упражнение Кегеля, «кошка-собака», подъем таза и шарнир. Авторы отмечают, качество личной жизни зависит не только от чувств партнеров, но и от их физической формы.Подписчики Елены Малышевой неоднозначно отреагировали на подобные советы. Многие из них считают, что эти упражнения не будут иметь никакого эффекта в их сексуальной жизни. Они уверены, каждый человек уникален, поэтому в таком вопросе необходим исключительно индивидуальный подход.