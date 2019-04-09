Ученые создали ночное небо времен жизни T-рекса





Тираннозавр Рекс существовал 67 миллионов лет назад. Скелет Сью назван в честь первооткрывателя и находится в Полевом музее Чикаго. Он принимает участие в спектакле, который воссоздали палеонтологи вместе с коллегами - астрономами. Специалисты начали сотрудничать из-за общего стремления сформировать для него подходящее ночное небо.Благодаря возможностям современных технологий ученые отправились в путешествие на 67 миллионов лет назад. В то время еще рано было говорить о существовании Большой Медведицы, так как созвездие не было сформировано. Авторы работы отмечали, что за десятки миллионов лет небо существенно изменилось. На новом мониторе тираннозавра ночное небо изображается на 6-ти экранах. В интервале между анимациями скелет Сью освещается особыми костями. Именно в эти промежутки мониторы превращаются в ночное небо.