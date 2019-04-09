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Мать Владимира Преснякова «зажгла» на дне рождения сына

Все звездное семейство и их друзья совсем недавно отмечали 51 день рождения Владимира Преснякова. На торжественном мероприятии больше всего выделялась 72-летняя мать исполнителя, «зажигавшая» в тот вечер на танцполе.
Мать Владимира Преснякова «зажгла» на дне рождения сына

Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному на странице Владимира Преснякова в Instagram. Совсем недавно исполнитель отпраздновал свой 51 день рождения, поздравить его приехали все члены звездной семьи, а также друзья и коллеги певца. Больше всего внимания на этом празднике к себе привлекла 72-летняя Елена Преснякова, не уходившая с танцпола практически весь вечер. На опубликованном видео мать исполнителя танцует вмести со своим внуком под песню «Hotel California», которую исполнял Александр Маршал. Несмотря на свой преклонный возраст женщина не желала отставать от своих более молодых родственников и приглашала всех желающих составить ей компанию.

Поклонники Владимира Преснякова в очередной раз поздравили артиста с прошедшим днем рождения и отметили энергичность его матери. Многие считают, что такое поведение – это признак молодости не только души, но и тела, поэтому похвалили 72-летнюю женщину за такой пример для всех окружающих. Они также отметили молодежный стиль, выбранный Еленой Пресняковой для празднования 51-летия сына. Она была одета в спортивную кофту, кроссовки и джинсы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:07

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