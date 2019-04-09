Мэйси Уильямс поделилась впечатлениями от работы над «Игрой престолов»
Английская актриса Мэйси Уильямс, воплотившая на экране в «Игре престолов» персонажа по имени Арья Старк, поделилась с ведущим телешоу «Lorraine» своими впечатлениями от участия в создании сериала. По словам артистки, работа над данным проектом навсегда изменила ход её жизни.
«Как я жила до «Игры престолов», я просто не помню. Когда съёмки только начинались, я и представить себе не могла, что они так надолго растянутся», – отметила Мэйси Уильямс.
Актриса добавила: благодаря сериалу она познакомилась с людьми, которые ныне занимают важное место в её жизни. Говоря о финальном сезоне звезда назвала его «прекрасным».
«Как я жила до «Игры престолов», я просто не помню. Когда съёмки только начинались, я и представить себе не могла, что они так надолго растянутся», – отметила Мэйси Уильямс.
Актриса добавила: благодаря сериалу она познакомилась с людьми, которые ныне занимают важное место в её жизни. Говоря о финальном сезоне звезда назвала его «прекрасным».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:16