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Мэйси Уильямс поделилась впечатлениями от работы над «Игрой престолов»

Английская актриса Мэйси Уильямс, воплотившая на экране в «Игре престолов» персонажа по имени Арья Старк, поделилась с ведущим телешоу «Lorraine» своими впечатлениями от участия в создании сериала. По словам артистки, работа над данным проектом навсегда изменила ход её жизни.
Мэйси Уильямс поделилась впечатлениями от работы над «Игрой престолов»

«Как я жила до «Игры престолов», я просто не помню. Когда съёмки только начинались, я и представить себе не могла, что они так надолго растянутся», – отметила Мэйси Уильямс.

Актриса добавила: благодаря сериалу она познакомилась с людьми, которые ныне занимают важное место в её жизни. Говоря о финальном сезоне звезда назвала его «прекрасным».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:16

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