Мэйси Уильямс поделилась впечатлениями от работы над «Игрой престолов»

«Как я жила до «Игры престолов», я просто не помню. Когда съёмки только начинались, я и представить себе не могла, что они так надолго растянутся», – отметила Мэйси Уильямс.Актриса добавила: благодаря сериалу она познакомилась с людьми, которые ныне занимают важное место в её жизни. Говоря о финальном сезоне звезда назвала его «прекрасным».