Стас Михайлов раздаст бесплатно сборник собственных стихов фанатам на концерте в Кремле

Жена популярного музыканта Инна Михайлова в личном блоге Instagram проинформировала поклонников, что работа над сборником стихотворений исполнителя закончена. Супруга артиста делится с подписчиками впечатлениями и признается, что в книге – «душа» Стаса Михайлова, философия, патриотизм, лирика. В сборник вошли самые узнаваемые и любимые стихи певца.Избранница поп-звезды анонсировала юбилейные выступления супруга, запланированные на конец этого месяца в Кремле. По словам хозяйки аккаунта, книгу под названием «Исповедь» получат в подарок все гости «грандиозного праздника».