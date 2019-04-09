Стас Михайлов раздаст бесплатно сборник собственных стихов фанатам на концерте в Кремле
Знаменитый отечественный исполнитель Стас Михайлов выпустил сборник собственных стихов. Певец бесплатно раздаст книги фанатам, которые придут на его выступления в Кремле 28 и 29 апреля.
Жена популярного музыканта Инна Михайлова в личном блоге Instagram проинформировала поклонников, что работа над сборником стихотворений исполнителя закончена. Супруга артиста делится с подписчиками впечатлениями и признается, что в книге – «душа» Стаса Михайлова, философия, патриотизм, лирика. В сборник вошли самые узнаваемые и любимые стихи певца.
Избранница поп-звезды анонсировала юбилейные выступления супруга, запланированные на конец этого месяца в Кремле. По словам хозяйки аккаунта, книгу под названием «Исповедь» получат в подарок все гости «грандиозного праздника».
Жена популярного музыканта Инна Михайлова в личном блоге Instagram проинформировала поклонников, что работа над сборником стихотворений исполнителя закончена. Супруга артиста делится с подписчиками впечатлениями и признается, что в книге – «душа» Стаса Михайлова, философия, патриотизм, лирика. В сборник вошли самые узнаваемые и любимые стихи певца.
Избранница поп-звезды анонсировала юбилейные выступления супруга, запланированные на конец этого месяца в Кремле. По словам хозяйки аккаунта, книгу под названием «Исповедь» получат в подарок все гости «грандиозного праздника».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00