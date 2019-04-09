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Стас Михайлов раздаст бесплатно сборник собственных стихов фанатам на концерте в Кремле

Знаменитый отечественный исполнитель Стас Михайлов выпустил сборник собственных стихов. Певец бесплатно раздаст книги фанатам, которые придут на его выступления в Кремле 28 и 29 апреля.
Стас Михайлов раздаст бесплатно сборник собственных стихов фанатам на концерте в Кремле

Жена популярного музыканта Инна Михайлова в личном блоге Instagram проинформировала поклонников, что работа над сборником стихотворений исполнителя закончена. Супруга артиста делится с подписчиками впечатлениями и признается, что в книге – «душа» Стаса Михайлова, философия, патриотизм, лирика. В сборник вошли самые узнаваемые и любимые стихи певца.

Избранница поп-звезды анонсировала юбилейные выступления супруга, запланированные на конец этого месяца в Кремле. По словам хозяйки аккаунта, книгу под названием «Исповедь» получат в подарок все гости «грандиозного праздника».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

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