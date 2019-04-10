В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобиля





Нововведение может быть внедрено в ближайшие два года. Проблему в решении этого вопроса создает электронная подпись, которая сейчас не очень популярна в России. Первым шагом к достижению цели будет электронное согласование типа транспортного средства. Решение этой проблемы ляжет в первую очередь на организации, которые занимаются ввозом и производством автомобилей. Главная цель – оформлять одобрение в электронном виде.Кроме этого Илья Минкин пообещал, что совсем скоро в электронном ПТС будет информация об ОСАГО и о КАСКО. Он сказал, что сейчас прорабатываются все организационные вопросы предоставления информации, и назвал этот период переходным. До 1 ноября 2019 года все организационные моменты должны быть решены, а с начала ноября оформление автомобилей будет происходить по электронным паспортам. После этого бумажные ПТС на транспортные средства выдавать не будут.Все эти меры направлены на упрощение оформления документов при купле-продаже автомобиля. Также это позволит избежать различных мошеннических схем, что обезопасит потенциальных покупателей. Введение электронных договоров, несомненно, прогрессивный шаг, который способен обеспечить максимальную эффективность при минимальных затратах.