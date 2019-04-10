В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобиля
Гендиректор предприятия "Электронный паспорт" Илья Минкин сообщил, что на территории в Российской Федерации может быть введен электронный договор купли-продажи транспортных средств. Сейчас этот вопрос решается с заинтересованными ведомствами.
Нововведение может быть внедрено в ближайшие два года. Проблему в решении этого вопроса создает электронная подпись, которая сейчас не очень популярна в России. Первым шагом к достижению цели будет электронное согласование типа транспортного средства. Решение этой проблемы ляжет в первую очередь на организации, которые занимаются ввозом и производством автомобилей. Главная цель – оформлять одобрение в электронном виде.
Кроме этого Илья Минкин пообещал, что совсем скоро в электронном ПТС будет информация об ОСАГО и о КАСКО. Он сказал, что сейчас прорабатываются все организационные вопросы предоставления информации, и назвал этот период переходным. До 1 ноября 2019 года все организационные моменты должны быть решены, а с начала ноября оформление автомобилей будет происходить по электронным паспортам. После этого бумажные ПТС на транспортные средства выдавать не будут.
Все эти меры направлены на упрощение оформления документов при купле-продаже автомобиля. Также это позволит избежать различных мошеннических схем, что обезопасит потенциальных покупателей. Введение электронных договоров, несомненно, прогрессивный шаг, который способен обеспечить максимальную эффективность при минимальных затратах.
Нововведение может быть внедрено в ближайшие два года. Проблему в решении этого вопроса создает электронная подпись, которая сейчас не очень популярна в России. Первым шагом к достижению цели будет электронное согласование типа транспортного средства. Решение этой проблемы ляжет в первую очередь на организации, которые занимаются ввозом и производством автомобилей. Главная цель – оформлять одобрение в электронном виде.
Кроме этого Илья Минкин пообещал, что совсем скоро в электронном ПТС будет информация об ОСАГО и о КАСКО. Он сказал, что сейчас прорабатываются все организационные вопросы предоставления информации, и назвал этот период переходным. До 1 ноября 2019 года все организационные моменты должны быть решены, а с начала ноября оформление автомобилей будет происходить по электронным паспортам. После этого бумажные ПТС на транспортные средства выдавать не будут.
Все эти меры направлены на упрощение оформления документов при купле-продаже автомобиля. Также это позволит избежать различных мошеннических схем, что обезопасит потенциальных покупателей. Введение электронных договоров, несомненно, прогрессивный шаг, который способен обеспечить максимальную эффективность при минимальных затратах.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 00:00