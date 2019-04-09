Мать Наташи Королевой показала новую «съедобную» шляпу

Наташа Королева и ее мать Людмила Порывай стали ведущими концерта «Удачная песня», приуроченному к открытию дачного сезона. К этому мероприятию теща Тарзана подготовилась основательно и одела свою новую «съедобную» шляпу. 73-летняя женщина рассказала, что эту часть образа собственными руками смастерил зять, вдохновленный ее недавним борщом с пампушками. Именно поэтому супруг певицы выбрал для этой шляпы те овощи, что входят в состав данного блюда: капуста, свекла, морковь и лук. Наташа Королева добавила, что их семья живет очень весело, поэтому никто даже не успевает соскучиться. Мать артистки так охарактеризовала свой образ: «Все Люды как Люды, а я суперзвезда».Поклонники Наташи Королевой оценили «съедобную» шляпу ее родительницы. Они отметили чувство юмора и непосредственность матери звезды. Подписчики пожелали 73-летней женщине крепкого здоровья, а также выделили личную энергию, передающуюся окружающим людям. Многие из них вспомнили другую «съедобную» шляпу Людмилы Порывай, где красовался большой бургер.