Екатерина Варнава в «модных» шортах стала звездой клипа Uma2rman «Сверкайте, Катя!»
Российская рок-группа Uma2rman презентовала видеоработу на песню «Сверкайте, Катя!», звездой которого стала участница Comedy Woman Екатерина Варнава. В клипе артистка зажигательно танцует с лидером музколлектива Владимиром Кристовским. На ней надеты «модные» шорты, которые, как шутливо отмечается, были популярными лет 40 назад.
Помимо Екатерины Варнавы, танцевальные способности в видеоролике продемонстрировали актриса Наталья Еприкян в пижаме, Дмитрий Грачев в строгом костюме, пародирующий Владимира Путина, и телеведущий Александр Гудков. Все сцены в клипе сопровождаются юмористическими комментариями. Лидер Uma2rman отметил, что приурочил позитивную песню и клип к наступившей весне. Видеоработа призвана поднимать настроение.
«Смотреть и смеяться всем!», – написал на своей странице в Instagram Владимир Кристовский. Он призвал поклонников поддержать опубликованный в YouTube ролик к песне «Сверкайте, Катя!» и предложил флешмоб – повторить забавные танцевальные движения героев клипа, пообещав лично презентовать подарки самым креативным участникам.
Помимо Екатерины Варнавы, танцевальные способности в видеоролике продемонстрировали актриса Наталья Еприкян в пижаме, Дмитрий Грачев в строгом костюме, пародирующий Владимира Путина, и телеведущий Александр Гудков. Все сцены в клипе сопровождаются юмористическими комментариями. Лидер Uma2rman отметил, что приурочил позитивную песню и клип к наступившей весне. Видеоработа призвана поднимать настроение.
«Смотреть и смеяться всем!», – написал на своей странице в Instagram Владимир Кристовский. Он призвал поклонников поддержать опубликованный в YouTube ролик к песне «Сверкайте, Катя!» и предложил флешмоб – повторить забавные танцевальные движения героев клипа, пообещав лично презентовать подарки самым креативным участникам.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:24