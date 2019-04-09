Екатерина Варнава в «модных» шортах стала звездой клипа Uma2rman «Сверкайте, Катя!»

Помимо Екатерины Варнавы, танцевальные способности в видеоролике продемонстрировали актриса Наталья Еприкян в пижаме, Дмитрий Грачев в строгом костюме, пародирующий Владимира Путина, и телеведущий Александр Гудков. Все сцены в клипе сопровождаются юмористическими комментариями. Лидер Uma2rman отметил, что приурочил позитивную песню и клип к наступившей весне. Видеоработа призвана поднимать настроение.написал на своей странице в Instagram Владимир Кристовский. Он призвал поклонников поддержать опубликованный в YouTube ролик к песне «Сверкайте, Катя!» и предложил флешмоб – повторить забавные танцевальные движения героев клипа, пообещав лично презентовать подарки самым креативным участникам.