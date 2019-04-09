«Лжедоктор» колол дочери Анны Хилькевич «пустышки» вместо настоящих вакцин

Анна Хилькевич уже несколько раз делилась с поклонниками историями про «лжедоктора», обманувшего ее и зарабатывающего деньги таким нечестным образом. В этот раз звезда сериала «Универ» рассказала о том, что нашла доказательства его вранья. Актриса возила свою дочь Арианну в другой медицинский центр и там они сдали анализы. Результаты показали, что в крови ребенка не было никаких антител, свидетельствующих о уколах вакцины. Звезда отмечает, ее дочери кололи «пустышки», так медики называют обычный физраствор. Актриса возмутилась тем фактом, что «лжедоктор» продолжает вести свою частную практику несмотря на то, что Следственный комитет России уже занимается этой ситуацией.Наследница прошла в этом же центре осмотр у психолога и ортодонта, рассказывает Анна Хилькевич. Оба специалиста остались довольны здоровьем ребенка, особенно последний из них отметил отсутствие у девочки кариеса. Актриса рассказала, что лично чистит дочери каждый зубы с тех пор, как они начали появляться. Эту процедуру она проводит два раза в день. Звезда также отметила, что приобрела у психолога несколько книжек, посвященных игровому развитию ребенка.