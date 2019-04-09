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Илон Маск сказал, что Tesla научат распознавать и объезжать ямы на дорогах

Илон Маск сообщил в своем аккаунте Twitter, что автомобили Tesla научат распознавать и объезжать ямы на дорогах. Однако он не сообщил, когда эта функция будет введена.
Илон Маск сказал, что Tesla научат распознавать и объезжать ямы на дорогах

В последнем обновлении автопилота электромобиля была добавлена функция автоматического съезда на второстепенные дороги, а также возможность самостоятельного передвижения по развязкам. Ранее эти маневры совершались только после разрешения водителя автомобиля.

Поклонники Tesla с нетерпением ждут выхода нового обновления с дополнительным функционалом. Особенно интересно применить автопилот на российских дорогах.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:30

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