Илон Маск сказал, что Tesla научат распознавать и объезжать ямы на дорогах
Илон Маск сообщил в своем аккаунте Twitter, что автомобили Tesla научат распознавать и объезжать ямы на дорогах. Однако он не сообщил, когда эта функция будет введена.
В последнем обновлении автопилота электромобиля была добавлена функция автоматического съезда на второстепенные дороги, а также возможность самостоятельного передвижения по развязкам. Ранее эти маневры совершались только после разрешения водителя автомобиля.
Поклонники Tesla с нетерпением ждут выхода нового обновления с дополнительным функционалом. Особенно интересно применить автопилот на российских дорогах.
В последнем обновлении автопилота электромобиля была добавлена функция автоматического съезда на второстепенные дороги, а также возможность самостоятельного передвижения по развязкам. Ранее эти маневры совершались только после разрешения водителя автомобиля.
Поклонники Tesla с нетерпением ждут выхода нового обновления с дополнительным функционалом. Особенно интересно применить автопилот на российских дорогах.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:30