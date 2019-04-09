Илон Маск сказал, что Tesla научат распознавать и объезжать ямы на дорогах





В последнем обновлении автопилота электромобиля была добавлена функция автоматического съезда на второстепенные дороги, а также возможность самостоятельного передвижения по развязкам. Ранее эти маневры совершались только после разрешения водителя автомобиля.Поклонники Tesla с нетерпением ждут выхода нового обновления с дополнительным функционалом. Особенно интересно применить автопилот на российских дорогах.