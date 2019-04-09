Муж Ксении Бородиной признался, что «затупил» на передачи «Анекдот шоу»

«Ехал не готовясь потому, что могу свитер связать из анекдотов и смешных историй из жизни..», - признался Омаров.

«Курбан, у тебя опыта нет, ты, что на самом деле ожидал другого исхода событий? Как по мне это очень глупо!», «А скажите, на каком телеканале выйдет программа? Очень уж хочется теперь ее посмотреть..», - пишут в Сети.

Вчера Курбан опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании известных личностей, большинство из которых являются артистами комичного жанра.Нужно сказать, что многочисленных интернет-пользователей заинтересовал не свежий снимок Омарова, а его пост к нему. Дело в том, что в блоге муж Бородиной признается, что посетил известную российскую телепередачу «Анекдот шоу», на которой в результате «облажался».Оказывается, что Курбан ехал на программу не подготовленным, ведь был просто-таки убежден в том, что хорошо разбирается в тематике программы.Как бы то ни было, но перед большим количеством видеокамер муж Бородиной, по его словам, «сдулся». Стоит отметить, что данный исход событий ничуть не удивил фолловеров. Сейчас читатели утверждают, что Курбану сначала нужно поучиться у Ксении, а потом начинать ездить по телеканалам.К слову, большая часть поклонников семейства Бородиной-Омарова поспешили поддержать Курбана.