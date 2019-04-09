Автолюбители рассказали, как можно подогреть пиццу не выходя из машины





Многие знакомы с ситуацией, когда скупившись в супермаркете, по дороге домой, попадают в пробку. Большинству продуктов не важен простой в автомобиле, однако свежевыпеченной пицце совсем не хочется остывать, поскольку она потеряет свои вкусовые качества. И в этом случае поможет встроенный подогрев сидений. Следует просто положить коробку с изделием на сиденье и включить подогрев на максимум.При этом необходимо что-то положить на коробку. Но не стоит увлекаться. Большой вес может вдавить крышку, и вся начинка останется на картоне. Таким незамысловатым способом можно сохранить весь вкусовой букет кулинарного блюда. В результате приехав домой будет возможность сразу полакомиться теплой пиццей и получить максимум удовольствия.