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Автолюбители рассказали, как можно подогреть пиццу не выходя из машины

Автолюбители рассказали секрет, как можно подогреть пиццу или другой фаст-фуд не выходя из машины. Как оказалось это весьма просто.
Автолюбители рассказали, как можно подогреть пиццу не выходя из машины

Многие знакомы с ситуацией, когда скупившись в супермаркете, по дороге домой, попадают в пробку. Большинству продуктов не важен простой в автомобиле, однако свежевыпеченной пицце совсем не хочется остывать, поскольку она потеряет свои вкусовые качества. И в этом случае поможет встроенный подогрев сидений. Следует просто положить коробку с изделием на сиденье и включить подогрев на максимум.

При этом необходимо что-то положить на коробку. Но не стоит увлекаться. Большой вес может вдавить крышку, и вся начинка останется на картоне. Таким незамысловатым способом можно сохранить весь вкусовой букет кулинарного блюда. В результате приехав домой будет возможность сразу полакомиться теплой пиццей и получить максимум удовольствия.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:00

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