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Учёные определили уровень эффективности терапии с помощью животных для людей с повреждениями мозга

Специалисты Базельского университета (Швейцария) в результате проведённых научных исследований определили уровень эффективности проведения терапии с помощью животных для людей с приобретёнными повреждениями головного мозга. Данный инновационный метод применяют для социальной адаптации таких пациентов.

Учёные определили уровень эффективности терапии с помощью животных для людей с повреждениями мозга

Научные исследования специалисты проводили в течение двух лет, к ним были привлечены 22 добровольца, трое из которых в ходе эксперимента выбыли. Программа данного проекта включала применение в лечении пациентов с повреждениями мозга более 400 сеансов речевой и физиотерапии, среди которых и метод с привлечением животных (коз, кур, котов, морских свинок и др.). После каждого из 30-минутных сеансов участники эксперимента отвечали на вопросы анкеты.

В результате оказалось, сеансы с животными имеют хорошую эффективность, после них у большинства добровольцев отмечали улучшение настроения и повышенную мотивацию к выздоровлению. Учёные зафиксировали высокую удовлетворительность, а также улучшение вербальной и невербальной коммуникации. Терапия с помощью животных способствует социальной активности пациентов с приобретёнными повреждениями головного мозга и эмоциональной стабильности.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:30

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